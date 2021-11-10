Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин выражали сомнения в эффективности демократии

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступил с утверждением, согласно которому глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин давали ему понять, что сомневаются в эффективности демократических систем. Такую версию он озвучил во вторник на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

Байден констатировал, что "только вернулся" с саммита Группы двадцати в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго. "Мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась. Они видят разобщенность, они видят атаки 6 января (в этот день был предпринят штурм Капитолия). И они спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха. Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это", - сказал президент США.

"Для нашей страны это по-настоящему переломный момент. И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии", - утверждал Байден. Он подчеркнул, что не разделяет подобное мнение. Американский лидер в связи с этим напомнил об усилиях США, направленных на преодоление пандемии коронавируса и восстановление экономики.

Байден уже не в первый раз излагает такую точку зрения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова хозяина Белого дома, который сообщил журналистам в марте, что Путин и Си Цзиньпин якобы считают автократию наиболее перспективной системой, заявил: "Если какая-то страна не соответствует американским параметрам, то в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то". "Но это не так, каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории и нынешнему укладу. В этом плане мы всегда с уважением относились и будем относиться к такому укладу каждой из стран", - добавил Песков.