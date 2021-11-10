Власти КНР заявили, что визит сенаторов США на Тайвань дестабилизирует ситуацию в регионе

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Визит группы американских сенаторов в Тайбэй не отвечает интересам Китая и может привести к ухудшению ситуации в Тайваньском проливе. Об этом сообщила в среду официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Мы настаиваем на том, чтобы [прибывшие на Тайвань] члены Сената Конгресса США соблюдали принцип "одного Китая" и китайско-американские договоренности, - подчеркивается в ее заявлении. - Не нужно посылать неверный сигнал тайваньским сепаратистам, в противном случае это может негативно отразиться на мире и стабильности в Тайваньском проливе, еще больше ухудшит ситуацию".

По словам Чжу Фэнлянь, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стремится заручиться поддержкой Вашингтона для обретения островом независимости от КНР. "Подобные попытки обречены на провал", - указала она.

Как уточнила официальный представитель канцелярии, китайские власти намерены твердо отстаивать национальные интересы, суверенитет и территориальную целостность страны. "Мы выступаем решительно против любых официальных контактов США с Тайванем", - добавила она.

Во вторник в Тайбэй прибыл американский военно-транспортный самолет с группой сенаторов и конгрессменов на борту. Внешнеполитическое ведомство острова подтвердило факт визита, воздержавшись от комментариев.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.