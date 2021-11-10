Кабмин Японии выступил против перехода США к политике неприменения ядерного оружия первыми

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выступает против обсуждаемого сейчас перехода США к политике неприменения ядерного оружия первыми. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Провозглашение политики неприменения первым ядерного оружия, - сказал он, - не имеет смысла, если это одновременно не сделают все ядерные державы в проверяемой форме". Генсек правительства подчеркнул, что сейчас нет возможности осуществлять такую проверку.

Мацуно ушел от ответа на вопрос о том, довел ли японский кабинет свою озабоченность до сведения американских властей. Однако в среду газета Yomiuri проинформировала, что о своем отрицательном отношении к политике отказа от применения первым ядерного оружия вашингтонскую администрацию уже, помимо Японии, уведомили Великобритания и Франция. Источник в японском правительстве сообщил газете, что подобный шаг понизил бы эффективность ядерного сдерживания и стал бы "неверным сигналом", в частности для Китая. Согласно ранее распространенным данным, схожей позиции придерживаются также Австралия и Германия.

Американская газета Politico 6 ноября сообщила, что команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Вашингтон может взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. Помощники главы государства, по этим сведениям, изучат возможность объявить о том, что единственной целью ядерного потенциала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование такого оружия в ответ на обычные военные действия или другое крупное нападение, включая кибератаку.