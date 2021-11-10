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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Глава МВД Австрии призвал Еврокомиссию оказать помощь Польше в охране внешней границы ЕС

При этом Карл Нехаммер отметил, что предлагать помощь в регистрации мигрантов - это совершенно неправильный сигнал

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер полагает, что в связи с обострением миграционного кризиса Европейская комиссия (ЕК) должна оказать помощь Польше в защите внешней границы Европейского союза (ЕС). Такое мнение он высказал в среду немецкой газете Die Welt.

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"Еврокомиссия должна оказать поддержку Польше в обеспечении безопасности внешней границы ЕС и предоставить необходимые средства для возведения прочного пограничного забора", - отметил Нехаммер. "Предлагать помощь в регистрации мигрантов - это совершенно неправильный сигнал", - добавил он.

Политик подчеркнул, что "в знак солидарности" Австрия будет поддерживать Польшу. "Точно так же, как мы обеспечили охрану внешней границы ЕС в Греции и Литве, мы также предлагаем нашу поддержку Польше", - пояснил Нехаммер. Он заверил, что в случае, если польские власти обратятся за помощью, "Австрия очень быстро рассмотрит, может ли быть предоставлено то, о чем ее просят". Австрия, как пишет Die Welt, временно предоставила Греции весной 2020 года, а Литве - летом того же года спецподразделения "Кобра", беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, приборы ночного видения и тепловизионную технику для обеспечения безопасности границ.

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АвстрияБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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