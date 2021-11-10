В МИД Вьетнама заявили о поддержке ключевой роли АТЭС в ограничении торговых барьеров

ХАНОЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Вьетнам поддерживает ключевую роль АТЭС в ограничении торговых барьеров и борьбе с дискриминационными мерами в международной торговле. Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, выступая на прошедшем в режиме видеоконференции 32-м совместном совещании министров иностранных дел и экономики форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщило в среду Вьетнамское информационное агентство.

"АТЭС необходимо продвигать свою передовую роль в развитии свободной торговли в таких направлениях, как ограничение торговых барьеров и дискриминационных мер, расширение сети зон свободной торговли (ЗСТ) и создание многосторонней, открытой, прозрачной, инклюзивной торговой системы, основанной на правилах и нормах ВТО", - отметил Буй Тхань Шон.

В ходе двухдневной встречи министры обсудили план действий по принятой в 2020 году лидерами экономик АТЭС декларации "Видение Путраджайи до 2040 года". По словам главы МИД Вьетнама, "Видение Путраджайи до 2040 года" является "убедительной демонстрацией решимости и обязательств членов АТЭС совместному преодолению текущих трудностей и возвращению экономики на траекторию сильного, устойчивого роста ради благополучия людей и будущих поколений".