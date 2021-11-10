СМИ: власти Эквадора подозревают экс-кандидата в президенты в незаконном обогащении

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Эквадора проводит расследование в отношении бывшего кандидата в президенты Андреса Арауса по подозрению в незаконном обогащении. Об этом во вторник сообщает местная газета El Comercio.

По ее данным, расследование против основного соперника действующего президента Гильермо Лассо на прошедших выборах ведется с конца июня, но соответствующую информацию официально представители прокуратуры подтвердили изданию только 9 ноября. Расследование начали после требования одной из неправительственных организаций республики проверить на предмет нарушений законодательства контакты Арауса с мексиканской компанией по вопросу оказания консалтинговых услуг во время электоральной кампании. В случае доказательства нарушения закона, политику может грозить от трех до пяти лет тюремного заключения.

Представлявший левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды" Араус проиграл второй тур президентских выборов, который прошел в середине апреля. Его поддержали 46% проголосовавших, а ставший впоследствии президентом правоцентрист Лассо заручился поддержкой 52% избирателей.