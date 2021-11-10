Лидер КНР заявил, что отношения Пекина и Вашингтона переживают важнейший момент в истории

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай готов работать с США для совместного решения региональных и международных вопросов и преодоления разногласий. Об этом, как сообщило во вторник вечером китайское посольство в Вашингтоне, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в письме к участникам ежегодного гала-вечера, организованного базирующейся в Соединенных Штатах некоммерческой организацией "Национальный комитет по отношениям между США и Китаем".

Как отмечается в публикации, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай, "следуя принципам взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, готов работать с США для того, чтобы продвигать обмены и всестороннее взаимодействие, совместно решать региональные и международные вопросы и [отвечать] на глобальные вызовы". Как подчеркивается на сайте дипмиссии, лидер КНР заявил о готовности Пекина "должным образом преодолевать разногласия с тем, чтобы вернуть отношения Китая и США на правильный путь уверенного и стабильного развития".

"Председатель Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР и США являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире на сегодняшний день. То, способны ли две наши страны - самая большая развивающаяся страна в мире и крупнейшая развитая страна <...> - регулировать свои отношения, имеет значение для основополагающих интересов двух государств и их народов, а также для <...> будущего мира. Сейчас отношения США и Китая переживают критически важный исторический момент. Обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации. Сотрудничество - единственный верный выбор", - говорится в пресс-релизе на сайте дипмиссии.

Письмо Си Цзиньпина зачитал перед участниками мероприятия посол Китая в США Цинь Ган.