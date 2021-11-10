Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Японии в среду переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

За кандидатуру Кисиды проголосовали депутаты ЛДП и ее младшего партнера по правящей коалиции - партии "Комэйто", которые удерживают большинство мест в нижней палате. Сейчас голосование продолжается в верхней палате, однако его результат также предсказуем, поскольку правящий блок имеет большинство и там. Вместе с тем, при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.

Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на этот пост является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в ключевую, нижнюю палату парламента.