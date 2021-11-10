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Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии

За кандидатуру Кисиды проголосовали депутаты Либерально-демократической партии и ее младшего партнера по правящей коалиции - партии "Комэйто", которые удерживают большинство мест в нижней палате
Премьер-министр Японии Фумио Кисида EPA-EFE/Rodrigo Reyes Marin/POOL
Описание
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© EPA-EFE/Rodrigo Reyes Marin/POOL

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Японии в среду переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

За кандидатуру Кисиды проголосовали депутаты ЛДП и ее младшего партнера по правящей коалиции - партии "Комэйто", которые удерживают большинство мест в нижней палате. Сейчас голосование продолжается в верхней палате, однако его результат также предсказуем, поскольку правящий блок имеет большинство и там. Вместе с тем, при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.

Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на этот пост является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в ключевую, нижнюю палату парламента.

Теги
ЯпонияКисида, Фумио
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