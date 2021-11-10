Секретарь Совбеза Киргизии призвал страны азиатского региона оказать помощь Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Киргизия призывает страны азиатского региона оказать необходимую помощь народу Афганистану. Об этом заявил в среду в Нью-Дели на заседании в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане секретарь киргизского Совета безопасности Марат Иманкулов

"Надеюсь, на этой встрече мы с коллегами обсудим наши совместные действия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Я считаю необходимым оказать помощь афганскому народу", - сказал он.

По его оценке, в настоящее время во всем мире, в том числе в азиатском регионе имеются "очень сложные проблемы".

"Одна из них - это деятельность международных террористических и экстремистских организаций, в том числе находящихся на территории Афганистана. В Афганистане сейчас происходят неоднозначные процессы", - отметил Иманкулов.

В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане участвуют Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые на встрече в Нью-Дели представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности. Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Предыдущие подобные заседания были организованы Ираном в 2018 и 2019 годах.