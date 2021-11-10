Yonhap: в Южной Корее предъявили обвинения женщине, работавшей на спецслужбы КНДР

СЕУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея предъявила предполагаемому агенту спецслужб КНДР обвинения в нарушении закона о национальной безопасности, связанные с попытками вернуть на родину находящихся на Юге северокорейских перебежчиков. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником северокорейской разведки, прибыла в Южную Корею под видом беженца в декабре 2018 года. Следствие полагает, что она передавала в Пхеньян информацию о находящихся на Юге бывших гражданах КНДР, с тем чтобы впоследствии завербовать их либо вынудить вернуться обратно на родину.

Сообщается, что с 2012 года она была посредником, передававшим за определенную комиссию денежные средства от проживающих в Южной Корее северокорейских перебежчиков их родственникам, остающимся в КНДР. Однако в 2014 году она попала в поле зрения северокорейских спецслужб и в 2016 году была завербована, начав выполнять их задания.

Отмечается, что в результате деятельности женщины по меньшей мере один перебежчик покинул Южную Корею и вернулся на родину.

По данным источника Yonhap, подсудимая полностью признала свою вину в суде. Приговор ей будет оглашен 23 ноября.