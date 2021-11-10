Совбез Таджикистана заявил об усилении террористической угрозы на границе с Афганистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Ситуация на афгано-таджикской границе остается напряженной, при этом усиливается террористическая угроза со стороны Афганистана. Об этом заявил в среду на заседании в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода.

"Ситуация на афгано-таджикской границе остается сложной и усиливается террористическая угроза с территории Афганистана", - сказал он.

Махмудзода добавил, что приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) внес существенные корректировки в военно-политическую и геополитическую обстановку в мире, изменив ситуацию в области международной и региональной безопасности. "Озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане имеет вполне обоснованные причины, так как наша страна, имея протяженную границу с ним, оказалась на переднем крае противодействия распространению в регион угроз терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и других видов трансграничной преступности", - подчеркнул Махмудзода.

В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане участвуют Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые на встрече в Нью-Дели представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности. Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Предыдущие подобные заседания были организованы Ираном в 2018 и 2019 годах.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

23 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к проведению в Афганистане выборов и созданию всеобъемлющего правительства с участием представителей всех этнических групп, в том числе афганских таджиков. По его мнению, формирование любого правительства без учета интересов всех жителей Афганистана может привести к катастрофическим последствиям для него. Кроме того, Рахмон предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.