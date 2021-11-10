Депутаты Чили одобрили продление режима ЧП на юге страны из-за криминогенной обстановки

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) чилийского парламента одобрила продление на 15 дней действия чрезвычайного положения в ряде регионов на юге страны из-за напряженной криминогенной обстановки. Об этом говорится в сообщении законодательного органа, опубликованном во вторник на его странице в Twitter.

"Палата депутатов утвердила во вторник продление режима чрезвычайного положения [в ряде провинций] регионов Био-Био и Арауканиа", отмечается в записи. В ней указано, что решение принято по запросу президента страны Себастьяна Пиньеры, который считает, что режим ЧП "позволит усилить борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и насилием" в этих регионах.

За продление режима ЧП проголосовали 75 депутатов, 59 - против. Окончательное решение по этому вопросу теперь должен принять Сенат.

Впервые режим ЧП в ряде провинций регионов Био-Био и Арауканиа был объявлен 13 октября, затем власти продлили его действие до 11 ноября. Подписанный главой государства указ позволяет привлекать к обеспечению порядка военных.

В регионах Био-Био и Арауканиа уже несколько лет происходят поджоги церквей, собственности предприятий, грузовиков и других объектов. Часто на месте происшествия находят листовки с лозунгами радикальных группировок индейцев мапуче. Представители этого коренного народа требуют от правительства республики вернуть им земли предков.

По данным переписи населения, проведенной в 2017 году, к мапуче себя относят 1,7 млн жителей страны. Они живут преимущественно в бедных районах Араукании.