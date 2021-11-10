Новым министром иностранных дел Японии стал экс-глава Минобороны Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Министерства обороны Японии Ёсимаса Хаяси назначен новым министром иностранных дел в правительстве премьер-министра Фумио Кисиды. Состав нового кабмина в среду объявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

"Главой МИД [назначен] Ёсимаса Хаяси", - сказал генсек кабмина.

Хаяси заменил на посту главы МИД Тосимицу Мотэги, который на прошлой неделе стал генсеком правящей Либерально-демократической партии. Остальные министры сохранили свои портфели.

