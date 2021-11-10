Макей заявил, что отношения Белоруссии и России перейдут на качественно новый уровень

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отношения Минска и Москвы в ближайшие время выйдут на качественно новый уровень. Об этом заявил в среду белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"В ближайшее время союзные отношения между нашими государствами выйдут на качественно новый уровень, прежде всего экономический", - сказал Макей.

Министр подчеркнул, что этому поспособствуют решения, принятые на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября.

Он отметил, что при сохранении текущей тенденции роста товарооборота Минск и Москва к концу 2021 года смогут превысить показатели 2019 года.