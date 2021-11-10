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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией

Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер заявил, что "такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность"
© Юрий Шамшур/ТАСС

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

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Об этом заявил в среду в интервью порталу "Виртуальная Польша" пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Такой сценарий учитывается", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких мер. "Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", - указал Мюллер, подчеркнув, что польская сторона пока не получала от белорусской никакого ответа.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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