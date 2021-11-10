Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Об этом заявил в среду в интервью порталу "Виртуальная Польша" пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Такой сценарий учитывается", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких мер. "Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", - указал Мюллер, подчеркнув, что польская сторона пока не получала от белорусской никакого ответа.