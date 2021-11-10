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Задержание Саакашвили в Грузии
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Минюст отказался этапировать Саакашвили в суд на заседание

Экс-президента Грузии не доставят в суд из-за опасений беспорядков и ухудшения его здоровья

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не доставит экс-президента Михаила Саакашвили в суд, где в среду должно состоятся рассмотрение дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому бывший лидер проходит в качестве обвиняемого. Об этом сообщил ТАСС адвокат Саакашвили Бека Басилая.

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"В 13:00 (12:00 мск) должен состояться судебный процесс. Пенитенциарная служба не доставит Михаила Саакашвили на процесс", - сказал Басилая.

"Служба Госбезопасности публично заявила, что им стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования М. Саакашвили. <...> Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда. Вместе с тем обвиняемый/осужденный М. Саакашвили прекратил лечение, и его перевод на судебный процесс и присутствие представляют дополнительный риск для его здоровья. С учетом всего этого Специальная пенитенциарная служба лишена возможности представить обвиняемого/осужденного М. Саакашвили в суд", - сказано в сообщении Минюста.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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