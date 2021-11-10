Политический аристократ с хорошими связями в Пекине. Что известно о новом главе МИД Японии

ТОКИО, 10 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Новый министр иностранных дел Японии, 60-летний Ёсимаса Хаяси - выходец из влиятельной семьи потомственных политиков и сам неоднократно занимал министерские посты. Он считается одним из наиболее влиятельных деятелей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), обладает богатым аппаратным и практическим опытом, известен доверительными отношениями с нынешним премьер-министром Фумио Кисидой.

Семья нового главы МИД с начала XVIII века входила в круг успешных предпринимателей на юго-западе главного японского острова Хонсю, сделала капитал на производстве соевого соуса. Затем ее интересы распространились на транспорт, горнорудную промышленность и другие сферы бизнеса.

У Хаяси депутатами парламента были прадед, дед и отец, который, к тому же, занимал посты министра финансов, министра здравоохранения. Сам новый глава МИД после Токийского университета закончил Школу управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете, был помощником у американских сенаторов, хорошо говорит по-английски.

Путь Хаяси в политику был типичным для консервативной элиты Японии: с целью приобретения жизненного опыта он некоторое время работал в торгово-промышленной корпорации Mitsui, в компаниях семейного бизнеса, а затем стал секретарем у своего отца-парламентария. В парламент впервые избрался в 1995 году и с тех пор ни разу не проигрывал выборы в своей родной префектуре Ямагути, которая считается бастионом правящей ЛДП.

Посты в правительствах либерал-демократов

С 2008 года он занимает различные посты в правительствах либерал-демократов - министра обороны, министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий. Такое "коллекционирование" разнообразных должностей считается типичным для японского политического мира, где представитель правящей партии во главе того или иного ведомства часто не слишком глубоко вникает в практически дела, отдавая их на откуп профессиональным чиновникам. Однако, как утверждают, это не относится к Хаяси, который, по мнению экспертов, обладает немалыми практическими знаниями, в частности, в сфере налогов, административного управления и дипломатии.

Он был председателем Комиссии по внешней политике и обороне верхней палаты парламента, имел отношение к многосторонним торговым переговорам в зоне Тихого океана, обладает серьезными каналами диалога с Пекином. Хаяси, в частности, возглавляет Ассоциацию депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем, поддерживает контакты с руководством КНР. Из-за этого в кругах "ястребов" ему иногда пытаются приклеить ярлык "прокитайского политика", однако это не мешает новому руководителю МИД пользоваться полным доверием со стороны премьера Кисиды, который часто демонстрирует весьма жесткий подход к политике Пекина.

Ёсимаса Хаяси женат, у него две дочери. В свободное время он с друзьями по правящей партии играет на гитаре и рояле в самодеятельной рок-группе "Гиинз", где временами исполняет и вокальные партии.