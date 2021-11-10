Макей: Запад не находит доказательств, что Минск нарушил правила с самолетом Ryanair

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Запада не могут найти убедительных документов, доказывающих, что Белоруссия нарушила какие-то правила при посадке в Минске самолета Ryanair в мае. Об этом в среду на открытии заседания коллегий МИД России и Белоруссии заявил глава белорусского дипведомства Владимир Макей.

"Благодарны российской стороне за всестороннюю политическую поддержку и экспертную помощь в том числе на передовой Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале, где сейчас идет рассмотрение доклада по факту вынужденной посадки в Минске в мае этого года рейса Ryanair. Только вчера поступила информация о том, что доклад в очередной раз перенесен в силу того, что, я так понимаю, наши западные партнеры не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила", - сказал Макей.