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Макей: Запад не находит доказательств, что Минск нарушил правила с самолетом Ryanair

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Запада не могут найти убедительных документов, доказывающих, что Белоруссия нарушила какие-то правила при посадке в Минске самолета Ryanair в мае. Об этом в среду на открытии заседания коллегий МИД России и Белоруссии заявил глава белорусского дипведомства Владимир Макей.

"Благодарны российской стороне за всестороннюю политическую поддержку и экспертную помощь в том числе на передовой Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале, где сейчас идет рассмотрение доклада по факту вынужденной посадки в Минске в мае этого года рейса Ryanair. Только вчера поступила информация о том, что доклад в очередной раз перенесен в силу того, что, я так понимаю, наши западные партнеры не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила", - сказал Макей.

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БелоруссияМакей, Владимир Владимирович
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