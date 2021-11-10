Мэр Киева не исключил возможности сотрудничества с экс-спикером Рады

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в будущем станет сотрудничать с бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

"Все то, что идет в "плюс" <...> Я еще раз хотел подчеркнуть: самое важное - чтобы личные амбиции не превышали интересов нашего государства", - сказал Кличко в интервью изданию "Гордон", опубликованном в среду, отвечая на вопрос о готовности сотрудничества с Разумковым.

В понедельник Разумков направил обращение председателю украинского парламента Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения "Разумная политика". В объединение вошли 25 депутатов, 19 из них от фракции партии "Слуга народа". В данный момент в президентской фракции числится 241 депутат, еще два депутата ее пополнят по итогам недавних довыборов. Украинские политологи не исключают, что президентское большинство в парламенте может развалиться, если сторонники Разумкова внутри фракции перестанут голосовать "по команде офиса президента".

Во вторник первый вице-спикер Верховной рады, представитель президентский партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире украинского "24-го канала", что Разумков якобы пошел на объединение со "старыми политиками" - с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым и бывшим премьером Арсением Яценюком. При этом Корниенко предположил, что "существует большой антирейтинг таких объединений".

Рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. После назначения спикером в соответствии с действующим в Раде регламентом он формально вышел из фракции, но всегда подчеркивал, что считает себя депутатом президентской партии. После освобождения от должности Разумков не стал возвращаться во фракцию "Слуга народа" и сейчас на сайте парламента числится внефракционным депутатом.

После отставки рейтинг поддержки Разумкова вырос в несколько раз. По последним опросам, его деятельность поддерживают 8% украинцев.