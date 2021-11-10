Мининформ Белоруссии прорабатывает вопрос аккредитации и прибытия польских журналистов

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии совместно с МИД прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия в республику представителей польских средств массовой информации на фоне обострения ситуации на белорусско-польской границы.

"Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы", - заявили в Мининформе, сообщает в среду агентство БелТА.

Отмечается, что Мининформ совместно с МИД Белоруссии "прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа".