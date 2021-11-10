Путин обсудил с Меркель ситуацию на границе Белоруссии со странами Евросоюза

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском". "Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему", - указали в Кремле.

В свою очередь Меркель попросила российского лидера повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, написал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Канцлер Меркель сегодня провела разговор с президентом Путиным по ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов со стороны белорусского режима является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - говорится в сообщении Зайберта.