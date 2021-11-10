Макей назвал "безмозглой" политику европейских руководителей по отношению к Минску

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Руководители некоторых западных государств действуют "безмозгло" в отношении Минска, в том числе в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил в среду белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на пресс-конференции по итогам заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Безответственность, безмозглая политика руководителей западных государств стала нормой сегодня. Они даже не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, реагируя ситуативно на те или иные вещи", - сказал он.

По словам министра, "выведя 15 тыс. военнослужащих против плачущих женщин и детей" на границе Польши и Белоруссии, Запад нарушил "всяческие нормы".

"Обвинения в том, что Беларусь якобы организует подобного рода потоки [мигрантов], беспочвенны. Почему-то средиземноморское направление [движения мигрантов] действует, балканское направление действует. Там, как нам известно, мигранты поступают и получают соответствующие привилегии, необходимую защиту. А Беларусь почему-то оказалась костью в горле", - продолжил глава белорусского МИД.

По его мнению, ряд политиков в Европе умеет только "махать топором санкций". Макей заверил, что Минск вместе с Москвой найдет "адекватный ответ на искусственно создаваемую угрозу" на границе со стороны НАТО.

Наращивание военной мощи НАТО

Москва и Минск выражают озабоченность в связи с наращиванием военной мощи Североатлантического альянса у границ Союзного государства, НАТО предпочитает не обращать внимания на эту обеспокоенность, указал Макей.

"Уделили огромное внимание вопросам контроля над вооружениями и разоружению. Это тоже актуальная для МИДов тема, особенно сейчас в свете обострения прежних и появления новых вызовов в сфере глобальной и региональной безопасности, усиления деструктивных тенденций по слому существующих режимов контроля над вооружениями и разоружению. В пору вспомнить подзабытый термин советских времен "разрядка", - сказал Макей. - В этой связи мы выражаем озабоченность относительно продолжающегося безосновательного наращивания военной мощи НАТО на границах Союзного государства. Пока, к сожалению, западные партнеры предпочитают нас не слышать".

Глава белорусского дипведомства отметил, что против Белоруссии развязана "масштабная комплексная агрессия по различным направлениям". Он добавил, что Россия и Белоруссия подвергаются шквалу информационных атак. В этой связи Москва и Минск намерены активно бороться за продвижение правды и противодействовать попыткам фальсификации истории, констатировал белорусский министр.

"Намерены решительно отстаивать позиции конструктивного и взаимовыгодного диалога со всеми странами. При этом исходим из того, что любые недружественные действия против наших стран не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа", - резюмировал Макей.