СМИ: вопрос о досрочном освобождении Андерса Брейвика рассмотрят в январе в стенах тюрьмы

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, будет рассмотрен в стенах тюрьмы, а не в здании суда, как хотел сам преступник. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.

Для заседания, начало которого запланировано на 18 января, планируется переоборудовать спортзал в тюрьме Шиен, в которой содержится террорист. Согласно решению Окружного суда Телемарка, для этого существуют "практические предпосылки и предпосылки, связанные с безопасностью".

Сам Брейвик настаивал на том, чтобы процесс, на который пока отведено четыре дня, проходил в том же зале Окружного суда Осло, где в 2012 году проходил суд после совершенного им двойного теракта. Этот зал был специально создан для судебного процесса над террористом с учетом всех необходимых мер безопасности. Брейвик и его адвокат рассматривают возможность подать апелляцию в отношении решения о месте проведения заседания в январе.

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в этом году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.