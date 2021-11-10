Киев надеется заручиться поддержкой Вашингтона на ближайшие 10 лет

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Украина получит поддержку США на ближайшие 10 лет, это снимет обеспокоенность, что американская политика может измениться в отношении украинской власти. Об этом в Вашингтоне заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне запланированного на среду подписания новой хартии о стратегическом партнерстве Украины и США.

"Документ зацементирует американскую политику на годы вперед и полностью снимет всякую обеспокоенность. Поддержка Украины со стороны США останется абсолютно незыблемой как минимум на следующие десять лет", - сказал Кулеба, высказывания которого приводит в среду на сайте украинского МИД.

Министр напомнил, что "еще год назад в украинском обществе иногда раздавались опасения, что американская сторона якобы может изменить свою политику не в пользу Украины". По его мнению, новый документ полностью "развеет все эти страхи".

Кулеба заявил, что в ходе его встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими американскими представителями будут три сквозных темы. Первая из них будет касаться безопасности Украины, в частности, в контексте напряженности, которую украинские власти усматривают на границе с Россией и Белоруссией. Второй темой, по его словам, будет энергетическая безопасность Украины, в том числе вопрос о российском газопроводе "Северный поток - 2". Третьей темой министр назвал экономическое развитие Украины, привлечение американских инвестиций, расширение торговли между двумя странами.

Кулеба также сообщил, что обновленная хартия Украина - США о стратегическом партнерстве будет иметь несколько принципиально новых аспектов, связанных с противодействием России.

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США пройдет в среду под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. В ходе заседания планируется подписание обновленной хартию Украина - США о стратегическом партнерстве. Она заменит предыдущий аналогичный документ, подписанный в 2008 году.