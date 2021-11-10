ВС Белоруссии нарастили силы ПВО вдоль границы на западном и северо-западном направлениях

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы как на западном, так и на северо-западном направлениях. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского Минобороны.

"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в целях "адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле" выполнены задачи патрулирования границы в воздушном пространстве Белоруссии с привлечением двух самолетов Ту-22 М3 Воздушно-космических сил России.

"По решению военного ведомства Беларуси, согласованного с руководством Министерства обороны РФ, сегодня отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и России, - сказано в сообщении. - Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов Ту-22 М3 Воздушно-космических сил России". Указывается также, что "если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе".

В Минобороны России в среду также сообщили, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22 М3 отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии и осуществили проверку системы ПВО Союзного государства. Проверка системы ПВО прошла под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. В настоящий момент дальние бомбардировщики Ту-22 М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ.