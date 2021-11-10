Премьер Польши: ЕС нужно обсуждать блокаду полетов из стран Ближнего Востока в Белоруссию

Премьер Польши назвал события на границе с Белоруссией не миграционным, а политическим кризисом с целью дестабилизации ЕС.

Ситуация на польско-белорусской границе может ухудшиться, считает премьер Польши.

ЕС должен обсуждать блокаду полетов из стран Ближнего Востока в Белоруссию - премьер Польши.

Польша считает события на польско-белорусской границе политическим шантажом со стороны Белоруссии и РФ - премьер.

Польша будет вынуждена закрывать пограничные переходы, если ситуация на границе с Белоруссией будет того требовать - премьер.

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