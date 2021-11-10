В Вене заявили, что Австрия готова стать площадкой для возможного саммита России и США

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. Австрия готова предоставить в распоряжение свою площадку для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если они решатся на такой саммит. Обе стороны знают о такой готовности Австрии, об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в австрийском МИД.

"Если Россия и США решатся на саммит на уровне президентов, то это заслуживает приветствия. Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, разумеется, всегда будет в распоряжении для переговоров на высоком уровне всех видов. Обе стороны знают о нашей готовности", - отметили в австрийском внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос, готова ли Австрия стать местом проведения возможного саммита, если Россия и США решатся провести саммит в Вене.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видеоконференции, а в начале следующего - личную встречу. Первая личная встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Швейцарии.