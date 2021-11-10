Reuters: Боррель намерен предложить ЕС военную доктрину

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель намерен в среду представить еврокомиссарам концепцию, представляющую собой основу для совместных военных действий блока за рубежом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на черновой вариант документа.

По данным агентства, проект под названием "Стратегический компас ЕС" по содержанию похож на другой разрабатываемый документ - "Стратегическую концепцию НАТО", призванную определить цели альянса.

В предисловии к черновому варианту документа Боррель подчеркивает, что "альянс НАТО под руководством США" остается главным ответственным за коллективную безопасность Европы, отмечая при этом в начале текста, что "Европа находится в опасности". Какие конкретно угрозы Боррель имеет в виду, агентство не поясняет, ссылаясь на конфиденциальный характер некоторых частей документа, в которых содержится оценка угроз. Тем не менее отмечается, что речь может идти о "недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда ЕС может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан". Названия этих стран не приводятся.

Рейтер отмечает, что Боррель будет убеждать еврокомиссаров, что "Европейский компас ЕС" - это не просто еще один документ, отмечающий прошлые неудачи блока в оборонных вопросах. "На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический контекст. Это требует более срочных действий", - приводит агентство выдержку из предисловия.

В понедельник рассмотрением проекта займутся министры иностранных дел и обороны стран - членов ЕС. Согласование окончательного варианта документа, по данным агентства, ожидается в марте 2022 года.