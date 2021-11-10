СМИ: три человека погибли в провинции Хасеке при ударе турецкого беспилотника

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Не менее трех мирных жителей погибли в результате удара в среду турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Эль-Камышлы, расположенном в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на курдские источники.

По их сведениям, турецкий БПЛА, как утверждается, нанес удар по автомобилю, который находился в одном из жилых кварталов города. В результате погибли три человека, являвшиеся членами одной семьи.

Согласно информации еще одного источника Al Hadath целью удара был один из представителей курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), которого не оказалось в машине в момент обстрела.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Турция в свою очередь провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США и Турции как незаконную оккупацию.