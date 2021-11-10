Следующее судебное заседание по делу Саакашвили пройдет 29 ноября

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Очередное судебное слушание по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому в качестве обвиняемого проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, состоится 29 ноября. Об этом в среду сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

"Следующий процесс над Михаилом Саакашвили состоится 29 ноября в 11:00 (10:00 мск)", - сказал Басилая.

В Тбилисском городском суде в среду состоялось судебное заседание по этому же делу. Экс-президента в зале суда не было, так как Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии отказалась от его этапирования в целях безопасности и опасаясь ухудшения состояния здоровья голодающего экс-президента. Позже на заседании адвокаты Саакашвили потребовали, чтобы их подзащитного доставили в зал суда, однако коллегия судей отклонила их ходатайство. Судьи отклонили и предложение прокуратуры подключить Саакашвили к процессу дистанционно или провести заседание в тюремной больнице, в которой находится бывший грузинский лидер.

Дело о событиях 7 ноября 2007 года

Оппоненты власти вышли на митинг против Саакашвили, который на тот момент был президентом Грузии, 3 ноября 2007 года. 7 ноября оппозиция заявила, что начнет устанавливать палатки у парламента. Полиция разогнала митинг, применяя слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, акустические пистолеты и водометы. За разгоном акции протеста последовал штурм офиса телекомпании Imedi, которая в тот момент принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Его телеканал обвинили в подрыве государственной деятельности. В стране возник кризис. Саакашвили подал в отставку, ввел чрезвычайное положение и объявил досрочные президентские выборы.

В 2012 году после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" началось расследование этих событий, в результате чего обвинения в превышении служебных полномочий были предъявлены Саакашвили, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве, бывшему министру юстиции Зурабу Адеишвили, экс-главе МВД Иване Мерабишвили и бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили.

Приезд Саакашвили в Грузию

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. В понедельник в связи с ухудшением состояния здоровья его перевели в тюремную больницу. При этом адвокаты и сам политик настаивали исключительно на отправке в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет тюрьмы.