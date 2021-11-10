Еврокомиссия надеется, что Москва убедит Минск снизить напряжение на границе с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) хотела бы, чтобы президент России Владимир Путин убедил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в необходимости способствовать деэскалации ситуации с мигрантами на границе с Евросоюзом. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала интервью в связи с визитом в США, в котором высказалась и относительно ситуации с Белоруссией и роли России. Она сказала, что считает, что президент Путин имеет сильное влияние на Лукашенко, и мы надеемся, что он воспользуется им, чтоб убедить Лукашенко, что нужно снизить эскалацию. Это позиция Еврокомиссии относительно роли России", - сказала она.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 7 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войн.