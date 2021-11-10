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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Еврокомиссия надеется, что Москва убедит Минск снизить напряжение на границе с ЕС

По словам представителя ЕК Даны Спинант, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что президент РФ Владимир Путин имеет сильное влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) хотела бы, чтобы президент России Владимир Путин убедил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в необходимости способствовать деэскалации ситуации с мигрантами на границе с Евросоюзом. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.

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"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала интервью в связи с визитом в США, в котором высказалась и относительно ситуации с Белоруссией и роли России. Она сказала, что считает, что президент Путин имеет сильное влияние на Лукашенко, и мы надеемся, что он воспользуется им, чтоб убедить Лукашенко, что нужно снизить эскалацию. Это позиция Еврокомиссии относительно роли России", - сказала она.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 7 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войн.

'Юрий Шамшур/ТАСС/Ruptly'

 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияФон дер Ляйен, УрсулаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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