Боррель предложил создать силы быстрого реагирования ЕС до 2025 года

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предлагает создать до 2025 года европейские силы быстрого реагирования. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

"Европа находится в опасности, и европейцы не всегда осознают это", - заявил он во время встречи с представителями СМИ.

Боррель завершил работу над проектом так называемого Стратегического компаса - документа, который направлен на формирование в ЕС единой позиции по геополитическим угрозам, с которыми сталкивается сообщество. Как уточняет глава дипломатии Евросоюза, анализ угроз показывает, что ЕС вступает в третье десятилетие XXI века в окружении "гораздо более враждебного мира".

По предложению Борреля, первым шагом должно стать создание сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. военных. "Никто не хочет создать европейскую НАТО", - пояснил он. Глава дипломатии ЕС рассчитывает, что силы быстрого реагирования могут начать действовать до 2025 года.

Ожидается, что первая концепция Евросоюза по безопасности, которая получит название Стратегический компас ЕС, должна быть принята весной 2022 года.