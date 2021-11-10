Вучич: Сербия не намерена извиняться за дружеские отношения с Россией и Китаем

БЕЛГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Сербия поддерживает дружеские отношения с Россией и Китаем и ни перед кем не намерена за них извиняться. Об этом заявил в среду журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Я горжусь политикой, которую мы проводим, быть может, мы одна из редких самостоятельных и независимых стран в этой части Европы. В нашей стране никто не решает, кроме нас, какие политические и экономические шаги нам предпринимать. Только эта политика может нести свободу нашему народу, беречь мир <...>, когда не знают, что сказать о сербах, говорят: "Они связаны с россиянами и китайцами". А мы должны бежать и извиняться за это, но я ни перед кем не собираюсь извиняться, самостоятельная Сербия находится на европейском пути, [при этом] уважает своих российских друзей, китайских друзей, американских друзей и всех остальных", - заявил Вучич.

Комментируя заявления президента непризнанного Косова Вьосы Османи о том, что "Сербия является орудием в руках России для дестабилизации Косова и Балкан", Вучич заявил: "Это настолько глупо, что у меня нет слов. Мы гордимся своей независимостью и самостоятельностью, мы не являемся никаким орудием ни России, ни кого бы то ни было другого - ни США, ни ЕС, - мы самостоятельная страна".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.