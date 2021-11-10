Верховный комиссар ООН назвала недопустимой ситуацию на польско-белорусской границе

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала недопустимым положение на польско-белорусской границе, где группы мигрантов оказались в "отчаянной ситуации". В распространенном в среду в Женеве заявлении она призвала "вовлеченные государства предпринять немедленные шаги по деэскалации".

"Я призываю вовлеченные государства предпринять немедленные шаги для деэскалации и урегулирования этой недопустимой ситуации в соответствии с их обязательствами по международному праву в сфере прав человека и прав беженцев", - отметила Бачелет.

Она подчеркнула, что реакция на данную ситуацию с обеих сторон, при которой внимание фокусируется на безопасности и политике, в том числе "путем повышенного размещения войск" и в "сопровождении подстрекательской риторики", может лишь усугубить уязвимость мигрантов и риски, с которыми они сталкиваются.