В ополчении заявили, что талибы сохраняют контакты с ИГ и "Аль-Каидой" в Афганистане

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сохраняет тесные контакты с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель отдела внешних связей противостоящего талибам афганского Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари.

"Контакты "Талибана" с международным терроризмом остаются неразрывными. Талибы просто не способны оборвать эти связи, ведь благодаря им террористы имеют возможность приобрести законность. Все ожидания того, что талибы отделятся от экстремистских группировок, абсолютно безосновательны", - сказал он.

"Каждый день талибы оказывают поддержку террористическим группировкам и укрепляют их. На сегодняшний день в Афганистане между "Талибаном", "Аль-Каидой" и ИГ нет четких линий разграничения", - добавил собеседник агентства.

По словам представителя ополчения, недавние убийства афганских общественных деятелей и политиков, а также теракты в Афганистане "были совершены под маской ИГ" боевиками талибов. "Террористы "Талибана", ИГ или "Аль-Каиды" могут иметь разные имена и прикрытия, но с точки зрения их идеологии это одно и то же", - отметил Назари.

Кроме того, представитель ФНС подчеркнул, что талибы также сохраняют тесные контакты с террористической организацией "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в РФ) и с запрещенной в Таджикистане экстремистской группировкой "Джамаат Ансаруллах".

"Тесные контакты талибов с международными террористами угрожают не только странам Центральноазиатского региона, но и всему миру", - резюмировал Назари.

Стабилизирующая роль России

Назари заявил, что Россия играет очень активную и стабилизирующую роль в Афганистане и способна обеспечить мир в этой стране.

"Мы считаем, что страны всего мира должны объединиться для решения проблем Афганистана, особенно страны региона, такие как Российская Федерация, которая все больше играет здесь очень активную и стабилизирующую роль. <...> Обладая богатым опытом, она способна предложить разумное решение имеющихся проблем. <...> Россия способна играть позитивную роль с тем, чтобы принести стабильность и мир в Афганистан", - подчеркнул он.

Назари заявил, что афганский Фронт национального сопротивления не ведет никаких переговоров с руководством захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".

"У нас сейчас нет совершенно никаких контактов с террористической группировкой "Талибан". Изначально мы были готовы к мирному решению проблем Афганистана, к мирному транзиту власти и построению новой страны на основе имеющихся реалий. Однако мы увидели, что талибы не желают иметь ничего общего с реальной структурой афганского общества и альтернативными [политическими] силами", - подчеркнул собеседник агентства.

​​​​​​Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

Несмотря на имевшие место в последние три месяца теракты и вооруженные нападения в Афганистане в отношении мирного населения, представители талибов неоднократно заявляли о том, что проблема ИГ в стране полностью устранена, подчеркивая, что "это уже не угроза, а лишь головная боль" для афганского народа.