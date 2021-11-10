Премьер Литвы назвала миграционный кризис у границ Польши реакцией Минска на санкции

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в среду, что считает миграционный кризис на литовско-польской границе реакцией Минска на санкции ЕС.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"То, что происходит сейчас, является реакцией на санкции", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов на пограничной заставе в Капчяместисе, сообщает агентство BNS.

Шимоните также выступила с утверждением, что "уже принятые санкции [ЕС] достаточно больно подрывают экономику [Белоруссии]".

Ранее в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что настаивает на введении санкций ЕС против авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Власти Польши считают, что белорусское руководство намеренно стягивает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу. По оценкам польских служб, в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сейчас находятся в непосредственной близости от польских границ.