США помогли J&J и COVAX согласовать поставку вакцины от ковида в зоны конфликтов

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США содействовали достижению договоренностей между компаний Johnson & Johnson (J&J,) и международной программой COVAX относительно отправки вакцины от коронавируса людям, которые находятся в зонах конфликтов.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как он отметил, "США помогли заключить сделку между J&J и COVAX для обеспечения первой поставки вакцины J&J людям, живущим в зонах конфликтов", а также в других условиях, где они нуждаются в гуманитарной помощи. Блинкен не пояснил, о каких именно странах идет речь.