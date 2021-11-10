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Пандемия COVID-19

США помогли J&J и COVAX согласовать поставку вакцины от ковида в зоны конфликтов

Госсекретарь США Энтони Блинкен не пояснил, о каких именно странах идет речь

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США содействовали достижению договоренностей между компаний Johnson & Johnson (J&J,) и международной программой COVAX относительно отправки вакцины от коронавируса людям, которые находятся в зонах конфликтов.

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Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как он отметил, "США помогли заключить сделку между J&J и COVAX для обеспечения первой поставки вакцины J&J людям, живущим в зонах конфликтов", а также в других условиях, где они нуждаются в гуманитарной помощи. Блинкен не пояснил, о каких именно странах идет речь.

Теги
СШАПандемия COVID-19Блинкен, Энтони
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