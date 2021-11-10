В ДНР заявили, что представители Киева сообщили о наличии у них иностранных "кураторов"

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Украины сообщили участникам минских переговоров по урегулированию в Донбассе о наличии у них иностранных "кураторов", с которыми они консультируются. Об этом заявила по итогам состоявшегося в среду заседания подгруппы по политическим вопросам контактной группы представитель Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Михайлова.

"На сегодняшнем заседании группы по политическим вопросам говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по Дорожной карте по урегулированию конфликта в Донбассе. За необходимость рассмотрения данного вопроса выступили представители ЛДНР (ЛНР и ДНР - прим. ТАСС) и России", - написала она в Telegram-канале делегации ДНР на минских переговорах. "Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют "кураторов за морями", и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы", - отметила представитель ДНР. "Киевские "кураторы за морями" против инициатив для разблокирования переговоров", - сделала вывод Михайлова.

"В итоге украинские делегаты отказались вести предметный диалог и как обычно развели демагогию на излюбленные философские темы о сути минских соглашений и о сторонах конфликта, чем полностью заблокировали работу", - добавила она.

Позиция республик Донбасса, отметила Михайлова, заключается в том, чтобы сосредоточив усилия на устранении противоречий, стороны минского процесса смогли достичь консенсуса по диаметрально противоположным позициям, тем самым вывести работу политической группы из тупика.