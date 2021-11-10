Кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Черного моря в Азовское

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило предложение Минобороны страны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС Вооруженных сил из Черного моря в Азовское. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы", - написал он.

Согласно документу, который опубликовал депутат, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман", а из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".

На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа Island "Славянск" и "Старобельск".

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. По его словам, в стране создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров, планируется создание военно-морских баз, в том числе в Бердянске и Очакове.