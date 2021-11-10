Суд разрешил Саакашвили пользоваться телефоном в тюрьме

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд на заседании в среду аннулировал арест как меру пресечения, которая была избрана экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года, что дает ему право пользоваться телефоном в тюрьме. Об этом сообщил ТАСС адвокат бывшего президента Дмитрий Садзаглишвили.

"Суд аннулировал арест, избранный в качестве меры пресечения для Михаила Саакашвили по делу о 7 ноября 2007 года. Это означает, что теперь он сможет пользоваться телефоном в тюрьме", - сказал Садзаглишвили.

Юрист пояснил, что так как Саакашвили уже находится в Грузии и отбывает наказание в тюрьме, мера пресечения в виде ареста потеряла смысл. Согласно грузинскому законодательству, если человек находится под следствием и для него избран арест в качестве меры пресечения, он не имеет права осуществлять телефонные звонки, чтобы не оказать давление на свидетелей.

В Тбилисском суде в среду проходило заседание по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии отказалась от доставки Саакашвили в суд, опасаясь массовых протестов около здания суда, а также из-за рисков, связанных с состоянием его здоровья. Следующее заседание по этому делу состоится 29 ноября.

Дело о событиях 7 ноября 2007 года

Оппоненты власти вышли на митинг против Саакашвили, который на тот момент был президентом Грузии, 3 ноября 2007 года. 7 ноября оппозиция заявила, что начнет устанавливать палатки у парламента. Полиция разогнала митинг, применяя слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, акустическое оружие и водометы. За разгоном акции протеста последовал штурм офиса телекомпании Imedi, которая в тот момент принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Его телеканал обвинили в подрыве государственной деятельности. В стране возник кризис. Саакашвили подал в отставку, ввел чрезвычайное положение и объявил досрочные президентские выборы.

В 2012 году после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" началось расследование этих событий, в результате чего обвинения в превышении служебных полномочий были предъявлены Саакашвили, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве, бывшему министру юстиции Зурабу Адеишвили, экс-главе МВД Иване Мерабишвили и бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили.

Приезд Саакашвили в Грузию

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. В понедельник в связи с ухудшением состояния здоровья его перевели в тюремную больницу. При этом адвокаты и сам политик настаивали исключительно на отправке в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.