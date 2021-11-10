Три четверти американцев считают, что деятельность Facebook наносит вред обществу

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноябрь. /ТАСС/. Деятельность социальной сети Facebook наносит вред американскому обществу. Такого мнения придерживаются три четверти граждан США, о чем свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Согласно этому исследованию, 76% американцев убеждены в том, что Facebook не способствует улучшению общества, а вызывает обратный эффект. Это мнение не разделяют 11% участников опроса. Телеканал отметил, что негативная оценка воздействия социальной сети на людей преобладает у всех расовых, религиозных и гендерных групп различных возрастов, даже у тех, кто относит себя к более или менее активным пользователям Facebook. Среди последних о вредном воздействии социальной сети заявили 70% опрошенных, 14% с ними не согласились. Наиболее критично, как показало исследование, к Facebook относятся сторонники Республиканской партии - 82%.

При этом более половины американцев (55%) не склонны винить в этом негативном воздействии саму социальную сеть, полагая, что его причина в том, как используют соцсеть пользователи. 45% респондентов считают, что это следствие того, как организовано функционирование Facebook.

Почти половина участников опроса (49%) сообщили о том, что знают хотя бы одного человека в своем окружении, кого Facebook "убедил в достоверности" той или иной теории заговора в стране. В наибольшей степени такому "убеждению", как следует из опроса, подвержены молодые люди в возрасте до 35 лет - 61%. Среди пользователей социальной сети в возрасте старше 65 лет "поддающихся влиянию" 35%.

53% участников исследования высказались за ужесточение федерального регулирования деятельности Facebook, 11%, напротив, высказались за ослабление контроля, 35% респондентов не видят необходимости что-либо менять.

В опросе, проводившемся с 1 по 4 ноября, приняли участие 1 004 совершеннолетних американца.