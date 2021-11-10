Баку сообщает, что по просьбе Москвы вернул попавшую в окружение группу армянских военных

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана в среду сообщило о взятии в окружение около 60 военнослужащих ВС Армении при попытке закрепиться на Лачинском участке госграницы двух стран, позднее они были отпущены по просьбе российской стороны.

"9 ноября днем около 60 военнослужащих ВС Армении на двух военных грузовых автомобилях, двигаясь в направлении озера Гарагёль Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. С целью создания противостояния армянская сторона, используя металлические конструкции, перекрыла дорогу между позициями азербайджанской армии на этом участке и постаралась закрепиться там <...> В результате принятых мер подразделениями азербайджанской армии около 60 армянских военных были взяты в окружение, их движение было ограничено, и утром [в среду], учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военнослужащие создали условия для их возвращения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны заявило, что в случае повторения "подобных провокаций, будут приняты более жесткие и действенные меры". "Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет. В настоящее время оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.