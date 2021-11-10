Bloomberg: руководство США разочаровано нехваткой разведданных по Китаю

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Высшее руководство США разочаровано неспособностью американской разведки предоставлять сведения о Китае и его лидере Си Цзиньпине в необходимом для принятия политических решений объеме. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

В число источников входят бывшие и нынешние чиновники американского госаппарата, у которых была возможность "ознакомиться с наиболее секретными отчетами разведслужб". По их словам, Китай становится все более сложным объектом для американского шпионажа, в то время как потребность в разведданных об этой стране и его высшем руководстве, включая Си Цзиньпина, только растет. Это происходит на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином в различных сферах, начиная проблемой Тайваня, заканчивая высокими технологиями.

Для администраций Дональда Трампа и Джо Байдена стали неожиданностью "решительные действия Китая по консолидации власти в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море, ограничение возможности проведения расследования о происхождении COVID-19, давление на компании, которые собирались разместить акции в США", пишет Блумберг. Кроме того, на прошлой неделе Пентагон заявил, что ядерный арсенал КНР растет большими темпами, чем предсказывалось.

"Агентурная работа нашей разведки отставала десятилетиями. Я никогда не чувствовал, что у меня достаточно данных. Мне всегда хочется услышать больше. Ни один из принимающих решения политиков не должен быть в таком положении", - приводит агентство высказывание Джона Болтона, который занимал должность советника по национальной безопасности при Трампе.

Проблемы разведывательного сообщества США

Проблемы американской разведки в Китае обозначались еще до того, как Си Цзиньпин занял пост председателя КНР. Около десяти лет назад китайская контрразведка разгромила американскую агентурную сеть, отмечает Bloomberg. Наблюдается нехватка специалистов с китайским языком.

В настоящее время американские разведчики также указывают на эффективность контроля китайского правительства над СМИ, общественными и научными организациями. Сложности Вашингтону создает и борьба с коррупцией в Китае, в результате которой государственный надзор над источниками доходов потенциальных агентов усилился, сообщает Блумберг. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс говорил о повсеместном использовании технических средств слежения за криминалом и иностранными агентами в Китае.

По словам источника, возможности ЦРУ в Китае претерпевали изменения с течением времени, но на данный момент они наиболее ограничены. По мнению нескольких собеседников агентства, положение разведсообщества только ухудшается.

Возможные решения

В октябре ЦРУ объявило о создании специального центра по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР. По словам источников, эта мера будет иметь лишь символическое значение до тех пор, пока не будет увеличено финансирование и штат сотрудников, связанных с оперативной работой в КНР. Испытывая сложности на территории самого Китая, американские разведслужбы рассматривают возможность перенаправить ресурсы в другие страны с целью получения информации о Пекине. Такую тактику Вашингтон использовал во время холодной войны с СССР, отмечает Bloomberg.