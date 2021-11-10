Секретарь Совбеза Украины предложил социал-демократам ФРГ забрать беженцев "себе домой"

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов предложил политикам Социал-демократической партии Германии забрать к себе домой мигрантов с границы Белоруссии в ответ на предложение депутата от СДПГ Нильса Шмида разместить их на украинской территории на время рассмотрения их запросов об убежище в ФРГ.

"На заседании Совета национальной безопасности и обороны мы рассматривали это заявление господина Шмида", - заявил Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО. "У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой [беженцев], по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, [где] у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся".

"С какого перепугу мы должны их (беженцев - прим. ТАСС) брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", - заявил Данилов. Он добавил, что такое предложение на самом деле прозвучало на заседании СНБО и что он не шутит.