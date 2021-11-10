Киев намерен действовать "адекватно" в случае напряжения на границе с Белоруссией

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Вопрос о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе был ключевым на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду. Все украинские ведомства получили соответствующие указания и будут действовать адекватно в случае напряжения на украинско-белорусской границе, заявил в среду после заседания Совбеза его секретарь Алексей Данилов.

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"Этот вопрос был номер один, это был ключевой вопрос на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы, и всем будет указано их выполнять", - сказал он.

Данилов, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет действовать Украина в случае напряжения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, заявил, что "алгоритм действий будет адекватным в соответствии с законодательством". "Сил и средств более чем достаточно, этот вопрос мы обсудили", - подчеркнул он.

Секретарь Совбеза добавил, что руководство страны уже провело встречи с украинским разведчиками по поводу ситуации на границе с Белоруссией и получило всю необходимую от них информацию, в связи с чем в среду и было созвано заседание СНБО.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.