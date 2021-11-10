В ФРГ считают, что приток беженцев через Белоруссию вызовет кризис, сравнимый с 2015 годом

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер полагает, что новая волна массовой миграции, наблюдаемая на польско-белорусской границе, может привести к масштабному миграционному кризису, сопоставимому с ситуацией 2015 года. Такое мнение он выразил в среду агентству DPA.

"В настоящее время необходимы четкие действия и решения, в противном случае может возникнуть ситуация, аналогичная той, что была в 2015 году", - отметил Зёдер. Политик выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, возникшей на польско-белорусской границе.

"Невыносимо, что Белоруссия превращается в государство-контрабандиста. Поэтому нам нужны быстрые и жесткие санкции в отношении Белоруссии, - утверждал Зёдер. - Нам также необходимы санкции против авиакомпаний, которые участвуют в этом бизнесе".

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что "цепочка контрабандистов должна быть разорвана, и следует оказать мощную поддержку Польше в вопросах защиты границы". В этом контексте он призвал будущее правительство Германии занять принципиальную позицию по данному вопросу. В частности, он выразил озабоченность планами Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/"Зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) касательно решения данной проблемы.

"Я очень обеспокоен тем, что планирует так называемая коалиция "Светофор" (отсылка к официальным цветам партий из СДПГ, "зеленых" и либералов - прим. ТАСС). В частности, СДПГ и "зеленые" выступают за то, чтобы открыть границу, а не обезопасить ее. Это может привести к новой большой волне миграции", - подытожил Зёдер.

Вместе с тем, по мнению премьера Баварии, Еврокомиссия также должна оказать поддержку Польше. "Для этого [агентство ЕС по контролю внешних границ] Frontex должно помочь защитить внешнюю границу Евросоюза", - продолжил Зёдер. "Несмотря на все имеющиеся трудности, сейчас это та [опасная] ситуация, в которой может снова оказаться Европа", - заключил он.