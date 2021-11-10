Назарбаева выразила сожаление из-за слов Лаврова о ксенофобии в отношении русскоязычных

НУР-СУЛТАН, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева выразила сожаление из-за высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова о "резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана". Комментарий Назарбаевой опубликовал в среду казахстанский портал zakon.kz.

"В нашей стране сегодня мирно проживают представители более 100 народов. Конституцией Казахстана закреплен статус русского языка, и мы высоко ценим его значение. На русском ведется обучение во многих школах, колледжах, университетах. Миллионы русских казахстанцев не видят вокруг себя никакой "ксенофобии". Как не видят ее вокруг себя казахи, узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы и многие-многие другие народы Казахстана", - заявила Назарбаева.

По ее словам, каждое из "резонансных проявлений ксенофобии" получает самую серьезную оценку со стороны правоохранительных органов. "Конечно, между добрыми соседями, какими являются Казахстан и Россия, не должно быть тем, закрытых для обсуждения, или двойных стандартов (для себя и вовне). Тем более, что и в самой России нет-нет, да и случаются "ксенофобские проявления", вызывающие значительный общественный резонанс и заставляющие российское государство на них соответственно реагировать. Мне искренне жаль, что на самом высоком уровне из России звучит такая реакция на отдельные проявления бытового национализма, которые да, в нашей стране, как впрочем и во многих других странах мира, иногда случаются", - отметила депутат Мажилиса.

По ее мнению, эта реакция удивляет и огорчает очень многих казахстанцев.

Дарига Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она занимала должность председателя Сената (верхней палаты парламента) с марта 2019 года по май 2020 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной 9 ноября в "Российской газете", отметил, что в последнее время можно наблюдать "ряд резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана". По его словам, отдельные случаи "во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией".