МИД Украины предупредил Минск о "непоправимых последствиях" признания Крыма российским

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. МИД Украины предупредил Минск о "непоправимых последствиях" в отношениях между странами в случае признания Белоруссией Крыма российской территорией. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси [Владимира Макея] о Крыме <...> МИД Украины исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси <...> приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - отметил Николенко в комментарии для СМИ.

Николенко также выразил надежду, что в Минске "отдают себе отчет в вопросе принадлежности Крыма".

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск исходит из "реальности, что Крым является сейчас российской территорией", отметив, что позиция по этому вопросу "остается такой, какой и была".

4 ноября во время ходе проходившего по видеосвязи заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии белорусский лидер Александр Лукашенко попенял своему российскому коллеге Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Путин в ответ заверил, что всегда будет рад такому визиту.