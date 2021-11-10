"Зеленые" ФРГ выступают за проведение информационной кампании для недопущения мигрантов

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Сопредседатели немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок и Роберт Хабек считают необходимым проведение специальной информационной кампании для того, чтобы не допустить въезд на территорию ФРГ нелегальных мигрантов, прибывающих через территорию Белоруссии и Польши. Такое мнение политики высказали в среду немецкому агентству DPA .

"Германия и Евросоюз должны немедленно начать информационную кампанию в странах происхождения [мигрантов] и предупредить людей о вероломных уловках [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы они не садились в самолеты в Минск", - утверждали Бербок и Хабек. При этом сопредседатели "зеленых" полагают, что вся ответственность за обострение ситуации на польско-белорусской границе лежит на Белоруссии. "Это связано с циничными действиями белорусского диктатора Лукашенко, который <...> использовал людей в качестве пешек в своей борьбе против ЕС", - заявили политики.

Вместе с тем Бербок и Хабек подчеркнули, что Евросоюз должен "существенно ужесточить" санкции в отношении белорусских властей и соответствующих секторов экономики.

"ЕС не должен поддаваться давлению Лукашенко, нужно абсолютно ясно дать понять, что Европа не позволит шантажировать себя", - подытожили сопредседатели "зеленых". Кроме того, авиакомпании, которые выполняют рейсы из Ирака, Сирии или других стран Ближнего Востока в основном через Турцию в Минск, должны, по их мнению, также подвергнуться санкциям.

В то же время Бербок и Хабек акцентировали внимание на том, что необходимо оказать поддержку мигрантам на внешней границе ЕС. "Для людей, живущих в условиях сильного холода в нейтральной зоне на польско-белорусской границе, Евросоюз должен организовать немедленную гуманитарную помощь и провести переговоры с польским правительством, чтобы эта помощь была одобрена", - резюмировали политики. Причем необходимо убедить властей Польши в том, чтобы они приняли помощь со стороны ЕС, в том числе касательно совместной охраны границы.

"Как прямой сосед Польши, Германия должна принять здесь активное участие", - заключили сопредседатели партии "Союз-90"/"зеленые".