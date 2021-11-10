Меркель считает, что Россия может повлиять на ситуацию с мигрантами в Белоруссии

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель считает, что Россия может повлиять на Минск в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в ЕС через Белоруссию. Об этом она заявила в среду на заседании фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге, передает агентство DPA .

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"Россия имеет тут влияние, и это еще осторожно сказано", - приводит агентство слова Меркель. Она считает, что ООН могла бы оказать помощь непосредственно на месте - на границах стран ЕС и Белоруссии. Одновременно и.о. канцлера утверждала, что мигранты прибыли в Белоруссии, поскольку получили определенные ошибочные заверения, а якобы перевозчики беженцев поняли, что власти в Минске могут быть им полезны в деле доставки мигрантов к границам ЕС.

Как ранее сообщил в Twitter в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросила российского лидера повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.